Youth for Art: Kirchner

In diesem Jahr kooperiert die Kunsthalle zum fünften Mal mit „Youth for Arte.V.“ und stellt den jungen Künstler:innen ihre Räumlichkeiten im Südfoyer für eine Ausstellung zur Verfügung.

Für die Präsentation in Anlehnung an die aktuelle Sonderausstellung „Kirchner Holzschnitte", konnten sich Jugendliche und junge Erwachsene aus ganz Deutschland bewerben. Erarbeitet wurden Kunstwerke zum Thema „Stadt vs. Land“.

Um Anregungen für die eigenen Arbeiten zu gewinnen, erhielten die jungen Künstler:innen im August 2024 eine thematische Einführung in der Kunsthalle. Über 60 Künstler:innen unter anderem aus Bremen, Stuttgart, München, Hamburg, Köln und London stellen jetzt ihre Ergebnisse in Form von Gemälden, Zeichnungen, Fotografien, Fotomontagen, Drucken und Installationen aus.