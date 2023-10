× Erweitern © Artémis Productions/Rémi Durin & Arnaud Demuynck Yuku und die Blume des Himalaya

Die kleine Maus Yuku liebt es, von ihrer Großmutter Geschichten erzählt zu bekommen. Jeden Abend lauschen die Mäusekinder andächtig den alten Sagen aus der Mäusefamilie, die im Keller eines alten Schlosses wohnt. Doch Yukus Oma ist in letzter Zeit immer müde und redet davon, dass sie bald mit dem Maulwurf in die Erde ziehen wird. Da erinnert sich Yuku an eine ihrer Lieblingsgeschichten: Die Geschichte der Blume des ewigen Lichts, die nur am höchsten Berg des Himalaya wächst. Wäre es nicht schön, Oma zum Abschied eine solche Blume zu schenken?

Ein musikalisches Animationsabenteuer mit einer bezaubernden Geschichte, das großes Kino mit tollen Songs für die Kleinen verspricht.

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

