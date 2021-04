Yuris Night Bremen

60 Jahre ist es her, dass der erste Mensch im Weltraum gewesen ist. Jedes Jahr am 12. April wird dieser Meilenstein der Raumfahrtgeschichte im Rahmen der sogenannten Yuri's Night gefeiert - auch in Bremen. In diesem Jahr findet die Yuri's Night Bremen ab 19 Uhr live aus der Sonderausstellung Up to Space aus dem Universum Bremen statt.

Vier Expertinnen und Experten aus der Bremer Raumfahrtszene geben digitale Einblicke in ihre Ingenieurskünste und Forschungsprojekte:

Das Steckenpferd von Charlotte Bewick von OHB SE ist der Weltraumschrott. Sie geht den Fragen nach, wie viel Müll es im All überhaupt gibt, warum dieser eigentlich entsteht, ob man ihn trennen muss und wie eine verlässliche Entsorgung aussehen könnte.

Renato Avila von Airbus Defence & Space beschäftigt sich in seinem Vortrag auf Englisch mit den Überlegungen, die angestellt werden müssen, bevor Menschen den Weltraum erkunden und Planeten bewohnen wollen. Dabei wird schnell deutlich, dass die technologische Machbarkeit auch immer ganz eng an philosophische Fragestellungen geknüpft ist.

Anja Frost vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) spricht darüber, wie der Radarsatellit TerraSAR-X in einer Höhe von 500 Kilometern wie eine Fledermaus Signale versendet und von der Erde zurückgestreute Echos empfängt. So entsteht ein dreidimensionales Bild der Erdoberfläche.

Wie sich Feuer in der Schwerelosigkeit verhält – zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation (ISS) –, erklärt Christian Eigenbrod vom Zentrum für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation (ZARM) der Universität Bremen. Er präsentiert Ergebnisse aktueller Experimente, die auf dem ISS-Versorgungsraumfahrzeug CYGNUS durchgeführt wurden.

Im Anschluss an jeden Vortrag können alle Raumfahrtinteressierten über den YouTube-Chat ihre Fragen an die Expertinnen und Experten stellen, die diese live zugeschaltet beantworten. Moderiert wird die Veranstaltung von Roland Kanwicher, der im Gespräch mit Daniel Bindel von Yuri’s Night Bremen e. V. und Tobias Wolff, Ausstellungsleiter des Universum®, durch den Abend führen wird.

Ab ins All – am 12. April um 19 Uhr unter: youtube.com/universumbremen