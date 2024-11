× Erweitern © Jörg Landsberg Zählen und erzählen

Kinder im Alter zwischen 7 und 10 Jahren, die Lust haben, gemeinsam eine Geschichte zu erzählen, sind zum Workshop eingeladen!

In Mauricio Kagels Stück "Zählen und Erzählen" sind Kinder mit Fantasie besonders gefragt. In vier Workshops reisen sie zusammen mit Regisseurin Sarah Weinberg und Theaterpädagogin Rieke Oberländer an verwunschene Orte, erfinden wundersame Welten, Wesen und Momente. Die Profis des Theaters nehmen diese Geschichte(n) und machen daraus ein Musiktheaterstück.

Mit Bühne, Kostümen, Musik und allem drum und dran entsteht in vier Treffen ein Stück für „Unerwachsene“ – und alle, die gerne Geschichte hören.

Die Treffen finden statt am:

Montag 9.12., 16 - 18 Uhr

Freitag, 13.12., 16 - 18 Uhr

Montag 16.12., 16 - 18 Uhr

Montag 6.1., 15:30 - 18:30 Uhr

nach Voranmeldung per E-Mail.