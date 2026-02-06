Im Rahmen der Spielstraße findet an diesem Nachmittag ab ca. 16:00 Uhr ein offenes Mitmachangebot rund um gesunde Zähne für Kinder und ihre Familien statt.

Ein bunter Zahn‑ und Gesundheitsparcours dazu ein, das Thema Zahngesundheit auf leichte und alltagsnahe Weise zu entdecken. An fünf unterschiedlichen Stationen können Kinder aktiv mitmachen, kreativ werden und spielerisch lernen.

Ein zentraler Bestandteil des Angebots ist die kostenlose Zahnuntersuchung des Gesundheitsamtes, die im Innenbereich stattfindet. Die Untersuchung ist kindgerecht gestaltet und niedrigschwellig zugänglich. Jedes Kind erhält im Anschluss eine Zahnbürste, einen Zahnspiegel sowie einen gesunden Snack.

Im Außenbereich der Spielstraße ergänzen weitere Mitmachstationen den Parcours. Es gibt ein Zahnputz‑Krokodil, an dem Kinder anschaulich das richtige Zähneputzen üben, es werden kreative Zahnketten gebastelt und ein Zahnquiz lädt zum Mitraten ein.

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen sind bei Kultur vor Ort zu finden.