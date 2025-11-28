Zartbitter Bittersüß

× Erweitern © Marianne Menke Young Artists

Welche Geschichten stecken in einem Stück Schokolade oder einem T-Shirt? Wie ergeht es den Kindern, die unsere Lieblingssachen herstellen, und wie können wir als junge Menschen Verantwortung für unsere Welt übernehmen?

Die Kinder und Jugendlichen der young artists von steptext verbinden Tanz und Parcours zu einer packenden Tanztheaterproduktion, die zeigt, dass Kinderrechte und die Rechte von Mutter Erde untrennbar zusammen gehören. Inspiriert von den wegweisenden Verfassungen Boliviens und Ecuadors, die der Natur eigene Rechte zusprechen, beschäftigen sich die young artists seit einigen Jahren neben den Menschenrechten mit den Rechten der Erde. 2025 steht die Kakao- und Baumwollproduktion, verbunden mit Kinderarbeit, im Fokus.

Fr 28.11.2025, 11 Uhr Schulvorstellung + Workshop

Sa 29.11.2025, 18 Uhr

So 30.11.2025, 16 Uhr – familienfreundliche Vorstellungszeit

Mo 01.12.2025, 11 Uhr Schulvorstellung + Workshop

Karten: 15 / 8 € / Bremen Pass: 3 € / Kultursemesterticket kostenfrei (3 Tage vor VA), www.schwankhalle.de oder www.rausgegangen.de

Schulvorstellung: 6 € p.P., Tickets Schulvorstellungen: bitte E-Mail an office@steptext.de