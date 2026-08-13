× Erweitern © Martin Maguire Der Zauber der blauen Geige

Im Festivalprogramm des 13. KIJUKO läuft heute ein zu Herzen gehender, preisgekrönter Familienfilm aus Irland über die Kraft der Musik, mit wunderschönen Landschaftsaufnahmen und einem Hauch Magie.

Die 10-jährige Molly lebt mit ihrer Mutter und ihrem kleinen Bruder Jack im County Donegal, einer ländlichen Gegend Irlands. So oft es geht, besuchen sie ihren Vater im Pflegeheim, der nach einem Unfall seit geraumer Zeit im Koma liegt. Molly ist überzeugt, dass sie ihn wecken kann, sollte es ihr gelingen, einmal so Geige zu spielen wie er und damit den All-Ireland-Wettbewerb zu gewinnen. Doch alleine kommt sie nicht so recht voran. Als sie im Pflegeheim auf den alten, mürrischen Malachy mit seiner blauen Geige trifft, überredet sie ihn, ihr Unterricht zu geben. Denn der alte Geiger soll laut den Pflegerinnen Magie in seinen Händen haben. Anfangs wenig überzeugt, willigt Malachy und wagt sich mit den beiden Geschwistern auf eine alles verändernde Reise.

Tickets kosten für Kinder 4, für Erwachsene 6 Euro.

IRL 2024, Regie: Anne Mc Gabe, mit Edith Lawlor, Siobhán O’Kelly, Barry McGovern, Aindrias de Staic, 84 Min., FSK 6, DF, ab 8+