Zaubern lernen mit Tim Jantzen

Der Zauberkünstler Tim Jantzen bringt 8- bis 14-Jährigen im Workshop das Zaubern bei. Es werden verschiedene Kunststücke aus den unterschiedlichen Sparten der Zauberkunst gezeigt, erklärt und trainiert. Die Teilnehmenden erwerben Grundkenntnisse, mit denen sie ihr Publikum unterhalten können. Die nötigen Requisiten bringt Tim Jantzen mit. Und das Beste ist: Jeder darf sie hinterher behalten!

Die Teilnahme kostet 10 Euro nach Anmeldung per Telefon oder E-Mail.