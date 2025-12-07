Zauberspuk beim Weihnachtsmann

In der musikalischen Lesung erwecken Sprecher Christian Bergmann und Cellistin Lynda Cortis den spannenden, humorvollen Weihnachtsklassiker von Mauri Kunnas zum Leben. Sprache und Musik verbinden sich zu einem humorvollen Vortrag voller Überraschungen, dem Zuschauende ab 6 Jahren auf einem gemütlichen Teppich lauschen können.

Tickets kosten für Kinder 8 Euro und für Erwachsene 12 Euro.