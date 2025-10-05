Zaubershow für Familien

× Erweitern © Zaubertheater Bremen Zaubertheater Bremen

Im einzigen Close-up-Zaubertheater Bremens und Niedersachsens sitzen die Kinder in den ersten Reihen!

Statt zersägter Damen und Hasen im Zylinder verblüffen die Zauberer David Lavé bzw. Tim Jantzen direkt vor den Augen des staunenden Publikums nur mit Ablenkung und schnellen Fingern, wobei die Kinder aktiv mitmachen, den Zauberstab schwingen und Wunder wahr werden lassen können.

Bei den Familienshows können sich Kinder zwischen 5 und 12 Jahren und ihre Eltern und Großeltern auf einen magischen Nachmittag voller verblüffender Tricks gefasst machen.

Reihe 1 und 2 sind für die Kinder reserviert, die Großen dürfen dahinter Platz nehmen und sich von magischen Momenten, verblüffenden Tricks und einer mitreißenden Atmosphäre verzaubern lassen.

Sitzerhöhungen für die Kleinsten sind vorhanden, die Shows dauern 2 x 35 Minuten zzgl. 20 Minuten Pause. Tickets können auf der Veranstaltungswebseite reserviert werden.