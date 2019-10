Zeichen setzen

An 23 Orten in Gröpelingen erinenrn die 30 Gedenksteine an Opfer des Nationalsozialismus. Mit der Aktion setzen die Bewohner des Sadtteils ein Zeichen gegen rechte Hetze, Rassismus und Ausgrenzung.

Der Martinsclub putzt bereits seit Jahren regelmäßig viele Stolpersteine in Walle und Gröpelingen, denn auch viele Menschen mit Beeinträchtigungen wurden von der NS-Regierung verfolgt und ermordet. Doch viele Stolpersteine müssen noch gereinigt werden. Mit einem weichen Putzlappen und einem Metall-Putzmittel können die Steine schnell zum Glänzen gebracht werden, damit die Namen der ermordeten Gröpelingerinnen und Gröpelinger wieder gut lesbar sind.

Zum Abschluss treffen sich alle beim Jüdischen Altenheim bei heißem Tee, Gesprächen und einem kurzen Denkanstoß zum Kampf gegen Populismus und Neofaschismus. Bei Regen findet das Treffen im Quartiersbildungszentrum in der Morgenlandstr. 43 statt.