Zeichen- und Comicworkshop

Galaxie der Bücher

Stadtbücherei Bremen Zentralbibliothek Am Wall 201, 28195 Bremen

Zusammen mit dem Comiczeichner Jeff Hemmer begleiten Mädchen und Jungen ab 7 Jahren in diesem Workshop zwei Figuren durch viele bunte Abenteuer. Wer sind sie, und was werden sie alles erleben? Der Zufall bringt sie zu ihnen, alles Weitere entscheiden die Kinder.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um Anmeldung ab 11 Uhr im Wall-Saal gebeten.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ. 

Info

Stadtbücherei Bremen Zentralbibliothek Am Wall 201, 28195 Bremen
Kostenfrei, Kreatives, Workshops
Google Kalender - Zeichen- und Comicworkshop - 2025-11-15 12:30:00 Google Yahoo Kalender - Zeichen- und Comicworkshop - 2025-11-15 12:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Zeichen- und Comicworkshop - 2025-11-15 12:30:00 Outlook iCalendar - Zeichen- und Comicworkshop - 2025-11-15 12:30:00 ical