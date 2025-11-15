Zeichen- und Comicworkshop

× Erweitern © Rike Oehlerking Jeff Hemmer - Galaxie der Bücher

Zusammen mit dem Comiczeichner Jeff Hemmer begleiten Mädchen und Jungen ab 7 Jahren in diesem Workshop zwei Figuren durch viele bunte Abenteuer. Wer sind sie, und was werden sie alles erleben? Der Zufall bringt sie zu ihnen, alles Weitere entscheiden die Kinder.

Da die Anzahl der Plätze begrenzt ist, wird um Anmeldung ab 11 Uhr im Wall-Saal gebeten.

Das Galaxie der Bücher Lesefestival vom Literaturhaus Bremen und dem Bremer Literaturkontor findet vom 8. bis 16. November 2025 kostenfrei statt. Zusammen mit bekannten Autor:innen und Illustrator:innen entdecken Kinder zwischen 2 bis 10 Jahren das Universum der Geschichten in Lesungen und werden in Workshops selbst kreativ.