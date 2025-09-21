Zeichenschrift - Schriftzeichen

In der Mitmachausstellung Kapier Papier erfinden Kinder ab 7 Jahren zusammen mit der Künstlerin Akiko Geirin eigene Zeichen, malen Geschichten und lassen Schrift lebendig werden. Mit Stift, Pinsel und Papier ziehen sie ihre Linien und verwandeln sie in kleine Kunstwerke und erzählen Geschichten – ohne Worte oder mit ganz neuen.

Für alle Großen und Kleinen, die gerne kritzeln und zeichnen.

In der offenen Werkstatt fallen Materialkosten von 2 Euro an. Der Eintritt kostet 6 Euro für alle ab 18 Jahren.