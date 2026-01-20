Zeichne, was du siehst. Kinderzeichnungen aus Theresienstadt

× Erweitern © Helga Weissová Zeichne, was du siehst Ankunft in Theresienstadt 1942

Präsentiert werden Zeichnungen der tschechischen Künstlerin Helga Weissová, die 1941 im Alter von zwölf Jahren in das Ghetto Theresienstadt deportiert wurde. Nach der Befreiung studierte sie in Prag Kunst und ist heute international als Künstlerin anerkannt. Die originalgetreuen Drucke stammen aus dem Wallstein-Bildband „Zeichne, was Du siehst“. Die Ausstellung entstand in Kooperation mit Schülerinnen des Neuen Gymnasiums Wilhelmshaven.

Als Weissová 1941 nach Theresienstadt kam, ermutigte ihr Vater sie: „Zeichne, was Du siehst!“ – Grundlage eines einzigartigen visuellen Zeugnisses. Ihre Zeichnungen dokumentieren Alltag, Zwang und Hoffnung im Ghetto und zählen zu den wenigen erhaltenen Bildquellen dieser Zeit. Viele Werke blieben jahrzehntelang unter Verschluss und wurden erst später von der Künstlerin freigegeben.

Die Ausstellung kann bis zum 31. Mai besichtigt werden. Der Eintrittspreis beträgt 2,50 Euro für Kinder ab 6 Jahren (bis 5 Jahre ist der Eintritt frei) und 5 Euro für Erwachsene.