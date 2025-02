Zeit der Schmetterlinge für Juniors

× Erweitern © Canva Schmetterling, Frühling

Was steht bei den Schmetterlingen eigentlich auf dem Speiseplan? Was brauchen die bunten Schönheiten, um sich bei uns wohl zu fühlen? Im Workshop tauchen Vorschulkinder mit einer erwachsenen Begleitperson in die faszinierende Welt der bunten Tagfalter ein. Auf dem Gelände des NABU gehen die Teilnehmer:innen auf die Suche nach Schmetterlingen und erfahren viele spannende Dinge über sie.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per E-Mail.