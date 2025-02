Zeit der Schmetterlinge für Kids

× Erweitern © Canva Schmetterling, Frühling

Was steht bei den Schmetterlingen eigentlich auf dem Speiseplan? Was brauchen die bunten Schönheiten, um sich bei uns wohl zu fühlen? Im Workshop tauchen Kids zwischen 7 und 12 Jahren in die faszinierende Welt der bunten Tagfalter ein. Auf dem Gelände des NABU gehen die Teilnehmer:innen auf die Suche nach Schmetterlingen und erfahren viele spannende Dinge über sie.

Die Teilnahme kostet 5 Euro nach Anmeldung per E-Mail.