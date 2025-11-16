× Erweitern © Dennis Böcher Zeit für Zirkus

Vom 14. bis zum 16. November 2025 steht der zeitgenössische Zirkus im Mittelpunkt, und in ganz Deutschland gibt es dazu ein vielfältiges Programm aus Aufführungen, Premieren, Workshops, Ausstellungen, Parties, Online-Formaten und vielem mehr.

Die Bremer Zirkusszene lädt am Aktionstag ins Theater der Shakespeare Company ein: Beim bunten Variété-Nachmittag voller Überraschungen erwarten euch Jonglage, Tanztrapez, Akrobatik, Poesie und jede Menge Witz.

Die Bremer Zirkusszene präsentieren heute die Artist:innen Duo Flexoncirc, Sara Bärend, Duo Mio, Mareike Koch, tonneCtion und Rebekka E. Böhme – moderiert von Babette mit feinster Schweizer Vollmilch-Komik. Eine einmalige Show, die es so nie wieder geben wird!

Tickets an der Tageskasse: Kinder 10, Erwachsene 15 Euro.