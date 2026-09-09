Eine Zeitreise durch die Geschichte des Pferdes

In der Ferienaktion machen sich Kinder von 6 bis 11 Jahren auf die Spur der Pferde in der Geschichte.

Gemeinsam erkunden sie in der Dauerausstellung des Museums, wie sich das Pferd entwickelt hat. Wieso war das Urpferdchen so klein und warum kann das Pferd besonders schnell rennen? Nach Stopps in der Steinzeit und im Mittelalter finden wir noch gemeinsam heraus, was für die Freundschaft zwischen Pferd und Mensch wichtig ist.

Zum Abschluss der Aktion darf jedes Kind ein eigenes, individuelles Steckenpferd gestalten und mit nach Hause nehmen.

Die Teilnahme kostet 8 Euro nach telefonischer Anmeldung: 04231-807140.