Zeitreise im Bernstein

Anlässlich des Weltkindertags lädt Dr. Volker Lohrmann, Insektenforscher und Entomologie-Kurator des Übersee-Museums Bremen, Familien mit Kindern zwischen 8 und 12 Jahren zu einer packenden Entdeckungsreise im Rahmen von "Wissen um 11 für Familien" ein.

Im Zentrum des halbstündigen, interaktiven Vortrags steht eine winzige Urzeit-Wespe, die seit den Tagen der Dinosaurier in einem Stück Bernstein konserviert ist. Wie kam das Insekt vor Jahrmillionen in die klebrige Falle? Und wieso blieb es darin so makellos erhalten? Lohrmann erklärt kindgerecht, was es mit dem fossilen Baumharz auf sich hat und wie die moderne Forschung diesen Schätzen ihre Geheimnisse entlockt.

Im Anschluss schlüpfen die jungen Gäste selbst in die Forscherrolle: Sie können eigene Fragen an den Experten stellen und echte Bernsteine aus nächster Nähe betrachten.

Der Eintritt ist frei.