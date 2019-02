Auf Zeitreise mit Frieda und Franz

Im Rahmen des Kindertags findet eine Familienführung für Kinder ab 8 Jahre in Kombination mit einer Museums-Rallye statt. Es geht quer durch die Austellung "Experiment Moderne. Bremen nach 1918". Die Teilnehmer bekommen ein Mitmachheft an die Hand, in dem die fiktiven Geschwister Frieda und Franz die Hauptrolle spielen. Die beiden Geschwister zeigen ihnen, was alles in den 1920er-Jahren in Bremen passiert ist. Es sind Rätsel zu lösen und für jede beantwortete Frage dürfen sich die Kids einen Sticker ins Heft kleben.

Die Teilnahme kostet 4 Euro inkl. Eintritt und Mitmachheft.