Zeltlager für Mädchen

In den letzten drei Augustwochen zieht der Mädchentreff an den Kransburger See, nördlich von Bremerhaven. Dort können jeweils von von Montag bis Freitag sechs Mädchen ab 10 Jahren ihre Ferien verbringen, im See schwimmen, Ausflüge an die Nordsee und nach Bremerhaven erleben und das aufregende Leben im Zelt erproben. Es wird gemeinsam gekocht und gegrillt, am Lagerfeuer gesungen und ganz viel Zeit draußen verbracht.

Die Kosten belaufen sich auf 40 Euro pro Woche, jeden Montag vom 9. bis 23.8.2021 startet eine neue Gruppe in die Ferien am See. Am besten schnell anmelden!

Für Rückfragen steht Susan Ella-Mittrenga vom Mädchentreff telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.