Gestaltung eines Zenbeets

Der Zenbuddhismus legt Wert auf Achtsamkeit, Ruhe und Konzentration. Beim Harken eines Zenbeets werden Steine und Sand zu einfachen Mustern gestaltet. Die ruhigen, wiederholenden Bewegungen fördern die Aufmerksamkeit und laden dazu ein, den Moment bewusst wahrzunehmen.

Immer freitags in den Weihnachtsferien können sich Kinder und Eltern eine der Harken schnappen und gemeinsam mit dem Team ausprobieren, wie es sich anfühlt, im Kies zu stehen und ein Zenbeet zu gestalten. Vielleicht findet ihr dabei eure innere Ruhe.

Treffpunkt: Japanischer Garten

Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten: Kinder 9,50, Erw. 14,50 Euro.