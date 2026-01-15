Zeugnisferientag

× Erweitern © Focke-Museum Duckomenta – MomEnte der Kulturgeschichte

Kinder und Familien erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Kurzführungen, Rallyes und Mitmachaktionen.

Den ganzen Tag über führt eine spannende Rallye durch die Sonderausstellungen „200 Jahre und kein bisschen leise. Die Philharmonische Gesellschaft Bremen“ sowie „Duckomenta 2.0“ und lädt zum genauen Hinschauen und Entdecken ein.

Von 11 bis 13 Uhr können Kinder ab 8 Jahren in der offenen Werkstatt kreative Buttons mit den beliebten Entenmotiven aus der „Duckomenta 2.0“ gestalten.

Um 13:15 Uhr bietet eine Kurzführung durch die Ausstellung zur Philharmonischen Gesellschaft Bremen interessante Einblicke in 200 Jahre Musikgeschichte.

Von 14 bis 16 Uhr wird es in der Wissenswerkstatt Archäologie praktisch: Dort fertigen Kinder ab sechs Jahren gemeinsam mit Ruthild Huster steinzeitliche Musikinstrumente an.