ZEZ - Gruppe für wachsende Zirkuskinder

In den Kinderzirkusgruppen findest du nicht mehr ausreichend Anregung und fühlst dich allmählich zu groß? Du hast in einer Ferienwoche Zirkusluft geschnuppert und möchtest jetzt begeistert weiter üben? Noch mehr Zirkus kennen lernen?

Im September 2023 wird eine neue Zirkusgruppe gegründet, für alle die, die aus dem Kindertraining herausgewachsen sind und herausgefordert werden wollen, sich dem Jugendtraining (mittwochs) aber noch nicht zugehörig fühlen. Mitmachen können Kinder und Jugendliche von 10 bis 13 Jahren (Zirkuserfahrung willkommen, aber nicht zwingend erforderlich).

Kraft und Dehnung werden ganz nebenbei spielerisch aufgebaut, neuen Zirkusdisziplinen werden erprobt sowie altbekannte gefestigt und vertieft. Egal ob Kugel laufen, Trapez, Jonglage, Akrobatik oder Vertikaltuch - hier wird weiter geübt.

Aus den regelmäßigen, gemeinsamen Trainings entwickeln die Teilnehmenden ein eigenes Programm für einen Auftritt.

Die Gruppe trifft sich donnerstags (außerhalb der Ferien) in der Kapelle am Osterdeich, die Teilnahme kostet je nach Selbsteinschätzung zwischen 45 und 60 Euro pro Monat (Geld soll kein Hinderungsgrund darstellen, wenn ein Kind total motiviert für Zirkus ist! Sprecht das Team einfach mal an.) Reinschnuppern ist immer kostenlos nach Anmeldung per E-Mail.