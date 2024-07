Ziel: Zukunft – vom Jetzt zur Ewigkeit

Was wird sich also nach unserem heutigen Kenntnisstand über Millionen und Milliarden von Jahren auf der Erde, im Sonnensystem und im ganzen Kosmos ereignen? Im Laufe von Millionen Jahren verändern sich aufgrund der Verschiebung der Kontinente die Landschaften und Lebensräume der Erde. Die Betrachtung der Veränderungen auf unserem Planeten sind allerdings nur der Anfang einer viel gewaltigeren Zeitreise in die kosmische Zukunft. In Gedanken werden unvorstellbare Zeiträume durchschritten, in denen sich Sterne, Galaxien und sogar die Materie selbst bis zur Unkenntlichkeit verändern werden. Auf einer grandiosen Tour wagen Mädchen und Jungen ab 10 Jahren und ihre Familien einen Blick vom Jetzt zur Ewigkeit.

Die Vorführung kostet für Kinder 4 Euro und für Erwachsene 7 Euro.