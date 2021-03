Zimmer frei in der Knispelstraße 10

× Erweitern Zimmer frei in Knispelstraße 10

Känguru Horst, Chamäleon Mumps, Gazelle Isidora und Faultier Knut suchen einen Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin für das freie Zimmer im Haus in der Knispelstraße 10. Sie überlegen, wer von den Bewerber:innen am besten zu ihnen passen könnte, wie zum Beispiel die Ameise Amalie oder die Kuh Elvira. Elefant Emil ist jedenfalls viel zu groß. Was nun? Jeder braucht doch ein Zuhause. Ob es für alle eine Lösung gibt?

Das Bilderbuchkino mit Karin Hölscher für Kinder ab 4 Jahren findet im Schroetersaal statt. Der Eintritt kostet 1 Euro. Um eine Anmeldung per Telefon oder unter Karin.Hoelscher@lilienthal.de wird gebeten.