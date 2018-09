In einer solchen Stadt lebt der Maler Zinnober. Dabei liebt er alle Farben. Aber die Menschen in dieser Stadt haben sich an das Grau gewöhnt. Dann begegnet er den Kindern Jonas und Paula. Sie sind Feuer und Flamme für Blau, Rot, Grün, Lila, Gelb, Orange – in allen Tönen und Farben. Da geschieht etwas Ungeheuerliches...

Die preisgekrönte Autorin und Illustratorin Margret Rettich (1926 – 2013) schrieb 1973 ihr Kinderbuch "Zinnober in der grauen Stadt", in dem sie von der Ansteckung und Vervielfältigung einer Idee erzählt und wie die Lust am Malen zur Quelle für schöpferisches Denken in einer großstädtischen Umgebung werden kann.

Unter United Puppets bündeln sich Theaterproduktionen von Melanie Sowa und Mario Hohmann in unterschiedlichen Besetzungen. Gemeinsam ist fast allen Inszenierungen das Arbeiten im Spannungsfeld zwischen Puppenspiel und Schauspiel. So entstehen eigene oder beauftragte Inszenierungen für Erwachsene, Jugendliche und Kinder, meist als Tourneetheater.