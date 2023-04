× Erweitern © Zirkus Charles Knie Zirkus Charles Knie: On Stage

Der Traditionszirkus Charles Knie präsentiert nach einer kreativen Neuorientierung seine neue, coole Show, die alle Sinne flutet. Dafür sorgt die größte transportable Wasserbühne Europas, die mit 100.000 Litern Wasser, 15 Meter hohen Fontänen und innovativer Lasertechnik fantastische Bilder in die große Kuppel des Zeltes "malt".

Das 40-köpfige Ensemble aus Artist:innen, Musiker:innen, Sänger:innen, einem Show-Ballett und Zirkus-Comedians wird mit einem Großaufgebot an Sound, Licht, Feuer und Wasser in Szene gesetzt. Für die richtige Mischung in der „Feel Good Family Show“ sorgen die derzeit wohl beste Hochseiltruppe der Welt, verblüffende Magie, lernfreudige Hunde, freifliegende Papageien, der Clown-Comedy-Star César Dias und viele weitere, preisgekrönte Artist:innen aus aller Welt.

Tickets kosten zwischen 20 und 44 Euro und sind im Online-Ticket-Shop des Zirkus', an allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter der Reservix-Hotline 069 /427 262-655 erhältlich.

Mittwochs (17. und 24.5.23, 16 Uhr): alle Tickets 15 Euro (unnummerierte Plätze) bzw. 20 Euro (nummerierte Plätze und Loge).