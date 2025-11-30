Das Zirkusviertel öffnet die Manege für Familien aus der ganzen Stadt: Kinder, Eltern und Großeltern sind eingeladen, gemeinsam aktiv zu werden und die bunte Welt der Zirkuskünste zu entdecken.

Expand © Zirkusviertel Zirkus der Generationen

Unter dem Motto „Miteinander aktiv – voneinander lernen“ können die Teilnehmenden in kurzen Workshops Jonglage, Balance, kleine Akrobatikübungen, Zauberei und vieles mehr ausprobieren. Erfahrene Trainer:innen begleiten die Gruppen und schaffen eine Atmosphäre, in der generationsübergreifendes Lernen mit Freude und Neugier gelingt.

Wir möchten zeigen, dass Zirkus Menschen jeden Alters verbindet,

erklärt Zirkusleiter Eddy Behrens. „Gemeinsames Ausprobieren, Staunen und Lachen schafft Momente, die Generationen miteinander ins Gespräch bringen – und genau das macht unser Zirkusviertel besonders.“

Zwischendurch lädt ein Pausenangebot mit Getränken und vorweihnachtlichen Snacks zum Durchatmen und Austauschen ein. Den Abschluss des Nachmittags bildet eine bunte Familienaufführung, in der die regelmäßigen Eltern-Kind-Gruppen ihre Akrobatik präsentieren – ein Höhepunkt voller Applaus, Stolz und strahlender Gesichter.

Der Aktionstag ist kostenlos, aber mit Anmeldung, da die Plätze begrenzt sind: Infos & Anmeldung auf www.zirkusviertel.de/zdg

Die große Jahresshow der Zirkusgruppen findet am 6. und 7. Dezember 2025 jeweils um 17 Uhr in der Zirkus-Aula der Grundschule Lessingstraße statt.