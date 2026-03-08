Akrobatik, Jonglieren oder einen Tag als Clown? Und dazu eine Tüte Popcorn? Im Sommerferienprojekt tauchen Kinder ab 8 Jahren ein in die Welt des Zirkus und erleben jede Menge Abenteuer.

Die Teilnahme vom 3. bis 7.8. täglich kostet 10 bis 20 Euro nach Selbsteinschätzung; 5 Euro mit Bremenpass. Bitte unter 0421 / 6 03 90 79 oder an info@doku-blumenthal.de anmelden.