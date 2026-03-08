Zirkus

bis

DOKU Blumenthal Heidbleek 10, 28779 Bremen

Akrobatik, Jonglieren oder einen Tag als Clown? Und dazu eine Tüte Popcorn? Im Sommerferienprojekt tauchen Kinder ab 8 Jahren ein in die Welt des Zirkus und erleben jede Menge Abenteuer.

Die Teilnahme vom 3. bis 7.8. täglich kostet 10 bis 20 Euro nach Selbsteinschätzung; 5 Euro mit Bremenpass. Bitte unter 0421 / 6 03 90 79 oder an info@doku-blumenthal.de anmelden. 

Info

DOKU Blumenthal Heidbleek 10, 28779 Bremen
Dies & Das, Sommerferien, Sport & Bewegung
bis
Google Kalender - Zirkus - 2026-08-03 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Zirkus - 2026-08-03 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Zirkus - 2026-08-03 10:00:00 Outlook iCalendar - Zirkus - 2026-08-03 10:00:00 ical