Zirkus-Ferien

Das Haus der Familie und der Quartierstreff Jetzt Hier laden Kinder im Grundschulalter zu einer besonderen Ferienwoche in die Blaue Manege ein: Eine Woche voller Bewegung, Kreativität und Zirkusspaß. Gemeinsam mit erfahrenen Zirkuspädagoginnen entdecken die Kinder verschiedene Zirkuskünste und stärken spielerisch ihr Selbstvertrauen.

Das Ferienprogramm inklusive Frühstück und Getränken kostet 15 Euro pro Kind für vier Tage, vom 19. bis 22.10. täglich.

Den Abschluss bildet ein gemeinsamer Besuch im GOP-Varieté-Theater am Freitagnachmittag, den 23.10. Das GOP lädt die Feriengruppe freundlicherweise ein!

Die Plätze sind begrenzt, daher bitte per Mail anmelden: hdf-walle@afsd-bremen.de