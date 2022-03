Zirkus in den Ferien erleben

× Erweitern © Zentrum für Zirkus & Artistik Bremen Zirkusviertel

Von Sonntag bis Donnerstag werden Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren zu echten Artist:innen. In der Zirkushalle in Findorff wird auf Kugeln gelaufen, auf dem Seil getanzt, Akrobatik geübt und vieles vieles mehr! Die erfahrenen Trainer:innen nehmen die Kinder an die Hand - egal ob Zirkusneuling oder Fortgeschrittene. Die Workshops sind so konzipiert, dass sie alle Altersgruppen ab 8 Jahren ansprechen. Am Ende der Woche wird eine Show für Familie und Freunde präsentiert.

Die Ferienwoche findet vom 10. bis 14. April von 9 bis 15 Uhr statt, inklusive gemeinsamem Mittagessen.

Die Kosten für die Teilnahme liegen bei 160 bis 190 Euro nach Selbsteinschätzung.

Weitere Infos und Anmeldung der unserer Homepage.