26. Zirkus- und Drachenfest

©Thomas Hellmann Zirkus- und Drachenfest - Friesenstrand-Butjadingen-Tossens

Strandfest für Familien mit Kindern

Drei Tage regieren die Drachen in verschiedenen Farben, Formen und Größen sowie bunte Zirkusgestalten das Geschehen auf der Nordsee-Halbinsel Butjadingen am Friesenstrand in Tossens. Frei nach dem Motto „ Wir machen den Himmel bunt und die Erde zu einer Zirkusmanege“ wird für Groß und Klein ein vielseitiges Programm geboten, wie z. B. Wattfußball, Lenkdrachenvorführungen, Zirkuszelt-Show des Circus Rasch, Kids-Disco, Seifenblasen-Show oder das Ponyreiten. Die Besucher und Besucherinnen erwartet weiter eine beeindruckende Nachtflugshow, ein bombastisches Feuerwerk und ein Himmel voller farbenfroher Drachen. Das Fest beginnt am Samstag um 11 Uhr , am Sonntag und Montag um jeweils 10 Uhr.