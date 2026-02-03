Die neue Zirkusgruppe lädt Kinder von 6 bis 10 Jahren ein, vom 8. April bis 1. Juli 2026 jede Woche gemeinsam die Welt des Zirkus zu entdecken.

Gemeinsam tauchen die Kinder spielerisch in die bunte Welt des Zirkus: Jonglage, Balance, Akrobatik, kreative Übungen mit verschiedenen Requisiten und viele zirkuspädagogische Spiele sorgen für Bewegung, Spaß und neue Erfahrungen. Im Mittelpunkt stehen die Freude an der Bewegung und das gemeinsame Ausprobieren – Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Den Abschluss bildet eine kleine Präsentation für die Eltern.

Geleitet wird die Gruppe von der Zirkuspädagogin Maren Theesfeld.

Kosten: 85 Euro, nach Anmeldung über die Homepage oder direkt bei maren.theesfeld@posteo.de | Tel.: 0159 01431907