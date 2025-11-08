× Erweitern © Julia Lemke/Flare Film Zirkuskind

Santino ist ein Zirkuskind. Sein Zirkus zieht mit den Tieren und Wohnwagen durchs Land – heute hier, morgen dort. Zuhause ist für ihn kein Ort, sondern seine Familie. Zu dieser gehören nicht nur seine Eltern Angie und Gitano und sein Bruder Giordano, sondern auch unzählige Onkel und Tanten, Cousinen und Cousins und ganz besonders sein Uropa Ehe! “Opa Ehe” ist einer der letzten großen Zirkusdirektoren Deutschlands und erzählt Santino wilde Geschichten aus seinem langen Zirkusleben. An Santinos elftem Geburtstag stellt Ehe ihm eine wichtige Frage: Was willst du einmal in der Manege zeigen? Denn auch Santino müsse etwas zu ihrer Gemeinschaft beitragen. Doch wie findet man das nur heraus?

Eintritt: Kinder 3 Euro, Erwachsene 6 Euro

Zum Kinderzeit-Filmtipp

Dokumentation, D 2025, Regie: Julia Lemke, Anna Koch, 86 Min., empfohlen ab 8 Jahren