Zirkuskurs

Kinder zwischen 4 und 7 Jahren entdecken im Kurs zusammen mit der Zirkuspädagogin Maren Theesfeld die Welt des Zirkus. Kreativ und vielfältig können Erfahrungen mit Jonglage, Balance, Akrobatik, anderen Kleinrequisiten und Spielen gesammelt werden. Die Gruppe probiert gemeinsam aus und übt kreativ. Vorerfahrungen sind nicht notwendig.

Der Kurs schließt mit einer kleinen Präsentation für die Eltern ab.

Die Teilnahme kostet 156 Euro für 13 Treffen, der Einstieg in den laufenden Kurs ist auch möglich. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder telefonisch.