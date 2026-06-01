Eltern-Kind-Zirkus

Kinder zwischen 4 und 7 Jahren entdecken im Kurs zusammen mit einer erwachsenen Bezugsperson und der Zirkuspädagogin Maren Theesfeld die Welt des Zirkus. Kreativ und vielfältig können Erfahrungen mit Jonglage, Balance, Akrobatik, anderen Kleinrequisiten und Spielen gesammelt werden. Die Gruppe probiert gemeinsam aus und übt kreativ. Vorerfahrungen sind nicht notwendig.

Der Kurs schließt mit einer kleinen Präsentation ab.

Die Teilnahme kostet 195 Euro pro Team für 13 Treffen, ein späterer Einstieg ist auch möglich. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail oder telefonisch.