Zirkusviertel in Blockdiek

In der Ferienfreizeit im QBZ beschäftigen sich Zirkuseinsteiger:innen und Zirkuserfahrene ab 8 Jahren mit verschiedenen Zirkuskünsten wie Akrobatik, Seiltanz, Diabolo, Kugellaufen und vielem mehr. Am Ende der Woche präsentieren die Teilnehmenden eine Aufführung für Familie und Freund:innen.

Die Betreuung findet vom 13. bis 17. Oktober täglich statt.

Kosten nach Selbsteinschätzung zwischen 160 und 220 Euro nach Anmeldung über die Webseite.