Zirkusviertel in Blockdiek

Quartiersbildungszentrum Blockdiek Düsseldorfer Str. 2a, 28327 Bremen

In der Ferienfreizeit im QBZ beschäftigen sich Zirkuseinsteiger:innen und Zirkuserfahrene ab 8 Jahren mit verschiedenen Zirkuskünsten wie Akrobatik, Seiltanz, Diabolo, Kugellaufen und vielem mehr. Am Ende der Woche präsentieren die Teilnehmenden eine Aufführung für Familie und Freund:innen.

Die Betreuung findet vom 13. bis 17. Oktober täglich statt. 

Kosten nach Selbsteinschätzung zwischen 160 und 220 Euro nach Anmeldung über die Webseite.

