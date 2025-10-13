Zirkusviertel in Blockdiek
Quartiersbildungszentrum Blockdiek Düsseldorfer Str. 2a, 28327 Bremen
Zirkusviertel
In der Ferienfreizeit im QBZ beschäftigen sich Zirkuseinsteiger:innen und Zirkuserfahrene ab 8 Jahren mit verschiedenen Zirkuskünsten wie Akrobatik, Seiltanz, Diabolo, Kugellaufen und vielem mehr. Am Ende der Woche präsentieren die Teilnehmenden eine Aufführung für Familie und Freund:innen.
Die Betreuung findet vom 13. bis 17. Oktober täglich statt.
Kosten nach Selbsteinschätzung zwischen 160 und 220 Euro nach Anmeldung über die Webseite.
Info
