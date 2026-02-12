Osterferien in der Zirkus-Aula

× Erweitern © Zirkusviertel Zirkusviertel, ferien

In der ersten Osterferienwoche verwandelt sich die Aula der Schule an der Lessingstraße in einen bunten Trainingsplatz für kleine Artist:innen! Kinder von 8 bis 12 Jahren können zusammen jonglieren, balancieren, Akrobatik üben und eigene Showideen entwickeln – egal, ob Zirkus-Neuling oder schon erfahren. Pädagogische Fachkräfte und Zirkustrainer:innen sorgen dafür, dass alle Spaß haben, Neues ausprobieren und sich in einer solidarischen Gemeinschaft wohlfühlen.

Am Ende der Woche heißt es dann: Vorhang auf für die selbst erarbeitete Zirkusshow – für Familie, Freund:innen und jede Menge Applaus!

Die Teilnahme kostet 100 bis 180 Euro nach Selbsteinschätzung inklusive Verpflegung. Dank der Förderung des Deutschen Kinderhilfswerks gibt es vergünstigte Plätze (60 - 80 Euro) für Kinder mit Beeinträchtigung.

Die Zirkuswoche findet vom 23. bis 27. März täglich statt. Hier geht's zur Anmeldung