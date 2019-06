Gemeinsam mit dem Künstler*innen-Kollektiv vorschlag:hammer wurde in enger Kooperation mit der Neuen Oberschule Gröpelingen in den letzten drei Monaten dieses Projekt entwickelt. Das Besondere ist der Schauplatz: Die ganze Schule wird zur apokalyptischen Bühne, die von dem Bühnenbildner Stefan Gottwill und dem Sounddesigner Sebastian Kunas in Zusammenarbeit mit den jugendlichen Teilnehmern gestaltet wurde.

Ein Schlurfen vor der Türe, Stille ... Plötzlich brechen tausend Hände durch die Wand und geben den Blick frei auf zerfetzte Kleidung und irre Augen, die mit hohlem Blick nur nach einem gieren: nach DIR! Zombies gehören zu den populären Figuren des Horrors und haben in Film und Literatur ein eigenes Genre geschaffen. Woher kommt die Faszination für die Wiederauferstandenen? Lieben wir den Grusel, oder funktionieren sie als Metapher für gedankenlosen Massenkonsum? Die Jungen Akteure begeben sich in die Peripherie Bremens und gehen mit dem Kollektiv vorschlag:hammer dem Mythos Zombie auf den Grund. Im Stadtteil Gröpelingen werden sie mit Jugendlichen aus der Umgebung einen Teil von Bremen in eine Zombie-Apokalypse verwandeln. Was passiert, wenn ich Teil der grauen Masse der Erwachsenen werde? Wie halten wir alle in der Gefahr zusammen? Und shit, wo ist nochmal mein Kopf?

Der Eintritt ist frei, Zählkarten an der Theaterkasse Bremen erhältlich.