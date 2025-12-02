× Erweitern © Disney Enterprises Zoomania 2

Nach neun Jahren endlich ein neuer Fall für die tierischen Detektive: Die Tiermetropole Zoomania steht kurz vor ihrem 100-jährigen Jubiläum. Dies ist Anlass für eine große Feier, gilt die Stadt doch als Symbol für ein friedliches Zusammenleben aller Tiere.

Aller Tiere? Nicht ganz, denn Reptilien sind in der Stadt nicht willkommen, da eine Schlange vor 99 Jahren ein Säugetier angegriffen hat. So lautet jedenfalls die Geschichte, die das frisch gebackene Polizeiduo von Häsin Judy Hopps und Fuchs Nick Wilde kennt. Doch als die beiden auf der glamourösen Jubiläumsgala die Schlange Gary De’Snake treffen, kommen sie einer unglaublichen Verschwörung auf die Spur. Eine riskante Undercover-Ermittlung führt sie in die entlegensten Winkel der Stadt.

Der Eintritt kostet für Kinder 3, für Erwachsene 6 Euro.

