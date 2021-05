Zorro - Aufbruch einer Legende

Der junge Diego de la Vega kehrt nach fünf Jahren Studium in Spanien mit seinem Freund Bernardo nach Los Angeles zurück. Er stellt fest, dass sich die Umstände in seinem Land während seiner Abwesenheit gravierend verschlechtert haben. Schuld an den Missständen ist Capitàn Monasterio und seine Truppe. Diego entscheidet sich zu Wehr zu setzen und nimmt heimlich eine andere Identität an. Maskiert, schwarz gekleidet und ausgerüstet mit einem Degen und einer Peitsche kommt er als Zorro auf seinem schwarzen Hengst Tornado angaloppiert. Er kämpft mit Köpfchen und Geschick und hinterlässt bei seinen Gegnern immer sein Markenzeichen: ein in die Kleidung eingeritztes "Z" wie Zorro.

Animation, F 2015, Regie: Olivier Lelardaux, 85 Min., empfohlen ab 6 Jahren