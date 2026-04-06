Zuckersüßes Blut – Update zu Diabetes Typ 2

Die zertifizierte Ernährungstherapeutin Stefanie Seling-Stoll ist zu Gast beim Gesprächskreis für Typ-2 Diabetiker:

Auch wenn Diabetes Typ 2 nicht heilbar ist, lässt sich der Verlauf positiv beeinflussen, wenn ein guter Umgang mit der Krankheit gefunden wird,

weiß Seling-Stoll, „es gilt, den Alltag und die bisherigen Lebensgewohnheiten neu auf den Diabetes auszurichten.“ So könnten die mit der Krankheit verbundenen Einschränkungen besser bewältigt werden, ergänzt sie.

Früher galt Typ-2-Diabetes eher als „Altersdiabetes“, heute tritt er aber zunehmend schon im Schulalter oder in der Pubertät auf und entsteht oft durch eine Insulinresistenz.

In ihrem Vortrag gibt die Ernährungstherapeutin Tipps und geht auf die Grundlagen des Stoffwechsels sowie die neuesten aktuellen Ernährungsempfehlungen und deren praktische Umsetzung ein. Hinreichend Zeit für Fragen und Diskussionen ist selbstverständlich eingeplant.

Seling Stoll ist seit 2003 als freiberufliche Diätassistentin mit der Thematik bestens vertraut. Anfang 2015 hat sie sich den Traum von eigenen Praxisräumen mit einer Küche erfüllt, der „KochLust“ in der Bremer Überseestadt.

Moderiert wird die Runde von Oliver Klee, der selbst Betroffener ist und weiß, wie wichtig der regelmäßige Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten ist. Selbstverständlich sind alle am Thema Diabetes Interessierten und auch Angehörige immer herzlich willkommen.

Der Gesprächskreis für Typ 2-Diabetiker trifft sich jeden ersten Donnerstag in den geraden Monaten von 15.30 bis 17.00 Uhr in der Backstube des Mehr-Generationen-Hauses in der Bremer Straße 9. Das nächste Mal also am 4. Juni.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich.