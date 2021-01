ZuckerStark und die unsichtbare Hand

ZuckerStark sind zwei junge Detektive, Leon Zucker und Mirko Stark, die immer wieder in seltsame Kriminalfälle verwickelt werden. Radio Teddy sendet jeden Tag einen Teil des vierteiligen Hörspiels, das für Kinder ab 8 Jahren geeignet ist.

Seit ihrem letzten Fall sind dreieinhalb Jahre vergangen. Mirko ist aus den Niederlanden zurückgekehrt. Kaum sind die beiden Detektive wieder in ihrem Hauptquartier auf dem Lorenzhof, müssen sie schon einen neuen Fall lösen. In ihrem Keller sind in ihrer Abwesenheit viele Nummernschilder aufgetaucht, die in Verbindung mit Kunst-Diebstählen stehen.

