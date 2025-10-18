Zugvögel - Faszination und Vielfalt

Im Herbst sind zahlreiche Vögel in Gruppen am Himmel zu sehen. Oft entstehen besondere Flugbilder und Formen. Ihre Rufe sind weit zu hören. Sie ziehen ins Winterquartier.

Familien mit Kindern ab 10 Jahren üben im Team anhand von Originalpräparaten ausgewählte Zugvögel an Merkmalen zu erkennen. Zudem erhalten sie Beobachtungstipps, die sie unmittelbar in den darauffolgenden Wochen während der Hauptvogelzugsaison im Freien erproben können.

Der Workshop findet im Rahmen der Zugvogeltage im Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer statt.

Die Teilnahme kostet 8 Euro. Interessierte melden sich bitte an.