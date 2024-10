× Erweitern © Theater Wrede Zuhause

Der kleine Braunbär schläft den ganzen Winter über tief und fest in seiner kuscheligen Höhle. Wo aber sind die anderen Tiere des Waldes Zuhause? Der kleine Bär zieht los um die Welt zu entdecken: Im Frühling beobachtet er die fleißige Arbeit der Biber am Fluss, im Sommer sieht er wie die Lachse diesen hinaufschwimmen zum Laichen, im Herbst folgt er den Kaninchen tief unter die Erde und im Winter begleitet er das Rudel Wölfe durch die Schneelandschaft.

Wir alle haben ein Zuhause, so auch die Tiere im Wald. Was macht ein Haus zu einem Zuhause? So unterschiedlich alle Häuser, Höhlen, Nester und Bauten auch sein mögen – sie haben alle etwas, das sie miteinander verbindet. Zuschauer:innen zwischen 1 und 6 Jahren und Erwachsene finden gemeinsam mit dem kleinen Bären heraus, was es ist.

Das Theater verwandelt sich in ein lebendiges Bilderbuch. Raumgreifende Projektionen und Animationen, wie eigens komponierte Musik und Soundeffekte lassen eine träumerische Kulisse entstehen.

Der Eintritt kostet für Kinder 8 Euro und für Erwachsene 12 Euro.