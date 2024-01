Zukunftstag beim Senat

× Erweitern © btz/wfb/Melanka Helms-Jacobs Rathaushalle Bremen

Wie genau wird das Land Bremen regiert? Was sind die Aufgaben des Senats und wie läuft eine Senatssitzung ab? Wer organisiert die vielfältigen Veranstaltungen im Rathaus? Und wie läuft der Service im Bankettmanagement ab?

Am Zukunftstag, den 25. April 2024 erhalten Mädchen und Jungen Antworten auf diese und viele andere Fragen rund um die Berufe in der Senatskanzlei und Einblicke in die Arbeitswelt des Bremer Rathauses.

Auf dem Programm stehen unter anderem ein Austausch mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte mit der Möglichkeit, dem Präsidenten des Senats Fragen zu seinen Aufgaben als Regierungschef des Bundeslandes Bremen zu stellen. Mitarbeiter:innen der Senatskanzlei werden aus ihren Arbeitsgebieten berichten, und auch ein praktischer Teil im Bankettmanagement ist vorgesehen.

Interessierte Mädchen und Jungen können sich bis zum 11. Februar 2024 über das Bewerbungsformular auf www.rathaus.bremen.de/zukunftstag anmelden. Sollte die Anzahl der Bewerbungen die Anzahl der Plätze übersteigen, werden die verfügbaren Plätze unter allen Bewerberinnen und Bewerbern ausgelost.