Zurück in die Steinzeit – oder wer war Ötzi?
Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg
Kinder ab 8 Jahren gehen im Workshop auf eine spannende Spurensuche in die Steinzeit. Sie fertigen einen Lederbeutel für ihr Steinzeitmesser an.
Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Anmeldungen nimmt das Museum telefonisch entgegen.
© Landesmuseum Natur und Mensch
Zurück in die Steinzeit
