Zurück in die Steinzeit – oder wer war Ötzi?

Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg Damm 38-44, 26135 Oldenburg

Kinder ab 8 Jahren gehen im Workshop auf eine spannende Spurensuche in die Steinzeit. Sie fertigen einen Lederbeutel für ihr Steinzeitmesser an.

Die Teilnahmegebühr beträgt 10 Euro. Anmeldungen nimmt das Museum telefonisch entgegen.

Dies & Das, Workshops
