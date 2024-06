Zusammen gelingt es einfach besser - als Team zusammen spielen

Alba Berlin veranstaltet vor der Sommerpause ein kostenloses Webinar über Zoom. Es ist Teil der Online-Fortbildungsreihe "ALBAthek", die Pädagog:innen und Trainer:innen bei der Gestaltung spezieller Sport- und Bewegungsangebote für Kinder unterstützt. In der Spezialausgabe liefern die ALBA-Coaches neue Ideen und Lösungsansätze für die Stärkung von Zusammenspiel und Teamgeist.

Die Teilnehmenden erhalten Antworten auf Fragen wie: Welche Spiele helfen den Kindern beim Zusammenspiel? Wie taste ich mich spielerisch an die Rollenverteilung in einer Gruppe an? Wie lernen die Kinder ihre eigenen Stärken kennen und diese zu formulieren?

Hier geht's zur Anmeldung