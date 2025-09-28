Zusammen stark und sicher

In diesem Workshop lernen 7- bis 12-jährige Kinder zusammen mit ihren Eltern ein Grundverständnis für Selbstverteidigung kennen. In Rollenspielen sowie Partnerübungen werden Körperhaltung, Stimmausdruck und effektive Befreiungstechniken ausprobiert und geübt. Dabei fokussieren sich die Teilnehmenden auf den eigenen Schutz, damit ernsthafte Gefahrensituationen erst gar nicht entstehen. Anmeldung eines Kindes bitte nur zusammen mit einer erwachsenen Begleitperson.

Der Workshop kostet für Kinder 6 Euro und für Erwachsene 10 Euro. Anmeldungen werden wahlweise telefonisch oder per E-Mail entgegengenommen.